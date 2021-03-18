Osmaneli'nde Çanakkale Zaferi'nin 106'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümü töreni düzenlendi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Jandarma Kıdemli Üstçavuş Bekir Abay, bugünün Türk vatanının bölünmez bütünlüğünün korunması Türk bayrağının sonsuza kadar dalgalanması ve yüce Türk milletinin bağımsızlığı ölmeyi bir şeref bildiği gün olduğunu belirtti. Abay, "Çanakkale'de, Yemen'de, Kafkaslarda, Kurtuluş Savaşın'da, Kore'de, Kıbrıs'ta yurt içi ve yurt dışın icra edilen teröristlerle mücadele harekatın da milli iradenin hakimiyeti ve demokrasinin idamesi için 15 Temmuz da karada, denizde ve Türk havacılığı uğruna hayatlarını feda ederek bütün rütbelerin en yücesi olan şehadet mertebesine ulaşan kahraman şehitlerimizi anma günüdür. Bugün aynı zamanda yakın tarihimizi şeref sayfasından birini oluşturan sonuçları itibarı ile milletimizin kaderini ve tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferinin 106'ncı yıl dönümüdür. Bu vesile ile başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere fedakar gazilerimize saygı ve şükranlarımızı bir kez daha yineliyor, ebediyete intikal eden gazilerimiz ve aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Buradaki programın ardından Osmaneli İmam Hatip Ortaokulunun toplantı salonunda da bir program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrencilerin şiir okunmasıyla son buldu. Ardından protokol üyeleri, ilçe müftülüğü personeli ile birlikte şehit kabirlerini ziyaret edilerek, dualar okudular. Şehit mezarlarına güller bırakan protokol üyeleri, ilçede bulunan şehit aileleriniz ziyaret etti.

Programlara Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Caner Özler, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, İlçe Emniyet Müdürü yardımcısı Komiser Yılmaz Türk, şehit aileleri, polis ve asker katıldı. - BİLECİK