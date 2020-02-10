Osmaneli'nde cinayet - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde evinin yakınında alkol alan ve yüksek sesle müzik dinleyenleri uyarmaya giden 2 çocuk babası 39 yaşındaki B. S. bıçaklanarak öldürüldü.



Olay, Osmaneli ilçesi Selimiye köy yakınlarında ormanlık alanda bulunan evin çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S., evinin yakınında alkol alıp gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verenleri uyarmak istedi. Bunun üzerine evinden çıkan B.S ile alkol alarak gürültü yaptığı idea edilen A.O.,T.U. ve E.E arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada B.S., vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.



Çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yaptıkları tüm müdahalelerine rağmen B.S kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberini alarak hastaneye koşan yakınları sinir krizi geçirdi. B.S.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere ve kesin ölüm soncunun belli olması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - BİLECİK