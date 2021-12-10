Osmaneli'nde devriye gezen polis ekibinin dikkati motosiklet hırsızlığını önledi - Son Dakika

Ekiplerce çalındığı belirlenen motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. 2 şüpheli kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan M.O.T. ve A.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, plakasız motosikletle ilerleyen 2 kişiyi durumlarından şüphelenerek durdurmak istedi.

Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde bir motosikleti çalarak kaçmak isteyen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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