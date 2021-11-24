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Osmaneli'nde emniyet güçlerinden 24 Öğretmenler Günü ziyareti - Son Dakika

Osmaneli'nde emniyet güçlerinden 24 Öğretmenler Günü ziyareti

24.11.2021 15:13
Osmaneli'nde emniyet güçlerinden 24 Öğretmenler Günü ziyareti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla polis ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla polis ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Orkun Törer ve beraberindeki personel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş'ü ziyaret ederek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Ziyarette konuşan Törer, "Öğretmenlerimizi ve bizlere öğrettikleri güzel değerleri hayatımız boyunca unutmayacağız. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden ve görevi başında şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ise "Çocuklarımızı, gençlerimizi, vatanına, milletine ve bayrağına bağlı, yeteneklerinin farkında, özgüveni yüksek, erdemli ve iyi insanlar olarak yetiştirmek için gece gündüz demeden çalışmaktayız. Bu özel günde yapmış olduğunuz anlamlı ziyaretiniz için ilçemizde görev yapan öğretmenlerimiz adına ben de sizlere teşekkürü bir borç biliyorum." diye konuştu.

Ziyaret, Törer'in İlçe Milli Eğitim Müdürü Döş'e çiçek takdimi ile sona erdi.

Osmaneli'nde emniyet güçlerinden 24 Öğretmenler Günü ziyareti

milli eğitim bakanlığı, Öğretmenler Günü, Hisarcık, Osmaneli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaneli'nde emniyet güçlerinden 24 Öğretmenler Günü ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaneli'nde emniyet güçlerinden 24 Öğretmenler Günü ziyareti - Son Dakika
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