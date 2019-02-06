Osmaneli'nde Ev Yangını
1 saat önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yangın çıkan evin bir odası kullanılamaz hale geldi.
Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde yangın çıkan evin bir odası kullanılamaz hale geldi.
Camikebir Mahallesi'nde Mehmet Kumru'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Evin bir odası ve içindeki eşyaların kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:46 Kaynak: AA
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