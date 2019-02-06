Son Dakika Haberleri: Osmaneli'nde Ev Yangını

Osmaneli'nde Ev Yangını

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yangın çıkan evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yangın çıkan evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

Camikebir Mahallesi'nde Mehmet Kumru'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Evin bir odası ve içindeki eşyaların kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:46 Kaynak: AA

Bilecik, Osmaneli, Güncel
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