Osmaneli'de geleneksel trap atış müsabakaları yapıldı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından düzenlenen 29'uncu Geleneksel Tek Kurşun ve Trap Atış Müsabakaları yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ilçeye gelen avcı, atıcı ve doğaseverlerin katıldığı yarışmaları yüzlerce kişi izlerken müsabakalarda bin 500 sporcu yarıştı.

Bu yılki müsabakalarda 40 metre pet şişe kategorisi, 50 metre hedef atışı, 100 metre gonk ve 30 metre tavşan hedef atışı kategorisi olmak üzere 4 kategoride sporcular mücadele etti.

Yarışmalarda atıcıların güvenlik kurallarına uymalarıyla ilgili anonslar yapıldı. Müsabakalarda poligonlara çıkan amatör ve profesyonel yarışmacılar, sporseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Osmaneli Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Mustafa Öktem, geleneksel hale gelen ve bu yıl 29'uncusunu düzenledikleri etkinlikteki amaçlarının ateşli silahların düğünlerde, eğlence yerlerinde, maç sevinçlerinde, bayramlarda ve meskun mahallerde kullanılmasının önüne geçmek olduğunu söyledi.

Atışa meraklı amatör olmaya adaylara bu sporu sevdirmeyi ve ata sporu olan atıcılığın geliştirilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirten Öktem, "İlçemizin tanıtımını, gelişmesini ve reklamını yapmak, avcılık ve atıcılıkla uğraşan tüm doğasever sporcuların kendi aralarında tanışıp kaynaşmasını ve dayanışmasını sağlamak ve aynı zamanda kötü uğraş ve alışkanlık edinen genç kardeşlerimizi atıcılığa özendirmek gibi amaçlarla düzenlemekteyiz. Gençlerimize kötü alışkanlıklarını bıraktırmanın en kolay yolu avcılık ve atıcılık sevdasını aşılamaktır." dedi.

Öktem, müsabakalara Bilecik, Bursa, Kütahya, Sakarya, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Denizli, Uşak, Manisa ve Afyon gibi illerden birçok sporcunun katıldığını sözlerine ekledi.

Müsabakalarda dereceye giren avcılara çeşitli hediyeler verdi.