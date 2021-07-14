Osmaneli'nde gündüz bakımevindeki minikler yılsonu etkinliği düzenledi - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Kadın Girişimciler Kooperatifi Gündüz Çocuk Bakım Evindeki minik öğrenciler, yılsonu etkinliği düzenledi.

Belediye Düğün Salonunda düzenlenen etkinlikte, Kadın Girişimciler Kooperatif Başkanı Mefaret Göbekçi ve Belediye Başkanı Münür Şahin günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

Konuşmaların ardından minik öğrencilerin müzik eşliğinde yaptığı gösteriler, izleyicilerden ilgi gördü.

Etkinliğe, Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, öğrenci ve veliler katıldı.