Osmaneli'nde ihtiyaç sahipleri için

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren bir manav, ihtiyaç sahipleri için "askıda meyve" kampanyası başlattı.

İlçe meydanında iş yerine bulunan manav Muhammet Gözel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere meyve paketleri hazırladı.

Gözel, yaptığı açıklamada, ülkemiz zor bir dönemden geçtiğini, ihtiyaç sahibi ailelere yardım edilmesi gerektiğini ifade etti.

İşlemesini ihtiyaç sahiplerine açtığını kaydeden Gözel, "Biz de bu şekilde destek olmak istedik. İhtiyaç sahipleri gelip ücretsiz bir şekilde meyve ve sebzelerini alıyorlar. Bazen müşterilerimiz de destek olarak alıp koyuyorlar. Bu zor günler geçinceye kadar kampanyayı devam ettirmeyi düşünüyorum." diye konuştu.