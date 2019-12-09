Son Dakika Haberleri: Osmaneli'nde ilk tren yolcu taşımacılığı başladı
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Osmaneli'nde ilk tren yolcu taşımacılığı başladı

6 saat önce

Boğaziçi Treni, Bilecik'in Osmaneli ilçesinden ilk yolcu taşımacılığına başladı.

Osmaneli'nde ilk tren yolcu taşımacılığı başladı, System.String[]

Boğaziçi Treni, Bilecik'in Osmaneli ilçesinden ilk yolcu taşımacılığına başladı.


Konu hakkında bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "YHT Hattında Bilecik- Bozüyük ve Karacam- Sapanca arasındaki çalışmalar tamamlanıp eski hattan YHT'nin kendi hattına geçmesiyle birlikte Osmaneli'nde duran tren sayısı eskisinden çok daha fazla olacak. Bunu Osmaneli Belediyesi olarak sürekli gündemde tutuyoruz ve takip ediyoruz. Yine iki üç yıl içinde tamamlanması gündemde olan Osmaneli-Yenişehir- Bursa YHT Hattı'nın devreye girmesi ile birlikte Osmaneli halkı YHT'den de yararlanacak. Osmaneli ulaşımdaki yatırımlar sonucunda lojistik merkezi olacak" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
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