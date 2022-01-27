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Osmaneli'nde jandarma sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Osmaneli'nde jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

27.01.2022 14:33
Osmaneli'nde jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri, kış mevsiminde yiyecek bulamayan sokak hayvanları için belirli alanlara yiyecek bıraktı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri, kış mevsiminde yiyecek bulamayan sokak hayvanları için belirli alanlara yiyecek bıraktı.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş timleri tarafından belirlenen alanlara, zorlu geçen kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve yem bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirli dönemlerde bu tür faaliyetlere devam edeceği ifade edildi.

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Sokak Hayvanları, Hisarcık, Jandarma, Osmaneli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaneli'nde jandarma sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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