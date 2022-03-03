Osmaneli'nde Jandarma Trafik timleri sürücüleri bilgilendirdi - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Jandarma Trafik timleri traktör kazalarının önlenmesi amacıyla köylerde yaşayan vatandaşlara seminer verdi.

Jandarma Trafik timleri, olası traktör kazalarının önüne geçmek amacıyla köylerde eğitim çalışmalarına başladı.

Ekipler vatandaşlara traktör ve römorklarda reflektör kullanımı, rops (koruma çerçevesi) demiri ve tepe lambası takılmasının önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kazaların önlenmesi için ışık donanımlarının çalışır durumda olması gerektiğini vurgulayan ekipler, traktör römorklarına "üçgen reflektör" takılması ve tepe lambası ile birlikte traktörlerin görünürlüğünün arttırılmasının büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Jandarma Trafik timlerince seminerde, vatandaşlara trafik kurallarını içeren el broşürü dağıtıldı.