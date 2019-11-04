Son Dakika Haberleri: Osmaneli'nde karavancılar için konaklama alanı oluşturulacak
Son Dakika Yaşam Osmaneli'nde karavancılar için konaklama alanı oluşturulacak

Osmaneli'nde karavancılar için konaklama alanı oluşturulacak

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde karavan turizmi için Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu'ndan destek geldi.

Osmaneli'nde karavancılar için konaklama alanı oluşturulacak, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde karavan turizmi için Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu'ndan destek geldi.


Konu ile ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Hafta sonunda ağırladığımız Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu başkanı Leyla Özdağ'a teşekkür ediyoruz. Federasyonumuzla işbirliği içinde Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerimizde karavan turizmi konusunda onların tecrübeleri ve önerileri doğrultusunda 6 ay içinde karavancılar için konaklama alanını oluşturacağız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
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