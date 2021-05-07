Osmaneli'nde katı gübre dağıtma makinesi çiftçilerin hizmete sunuldu - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığınca çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak için alınan ikinci katı gübre dağıtma makinesi hizmete sunuldu.

Katı gübre dağıtma makinesinin Beşevler köyünde düzenlenen tanıtım programında konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, Osmaneli için tarım ve hayvancılığın önemli olduğunu söyledi.

Oda Başkanı Orhan Uğur'un ve yönetiminin çalışmalarını yakından takip edip takdirle karşıladıklarını belirten Ünal, tarım ve hayvancılığın daha da gelişmesi için devlet olarak her zaman çiftçinin yanında olacaklarını kaydetti.

Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur ise ziraat odalarının en önemli amacının çiftçilerin menfaatlerini korumak olduğunu söyledi.

Ekipman parkına imkanları dahilinde çiftçilerin rahat tarım yapabilmeleri için yeni makineler almaya devam edeceklerini dile getiren Uğur, "Çiftçilerimizin eğitimi bizler için çok önemli. Bu manada başta kadın çiftçilerimiz olmak üzerek tüm çiftçilerimize tarım ürünleri ve hayvancılık alanında her türlü eğitimi ve desteği vermeye devam edeceğiz. Amacımız tecrübe ile teknik bilgiyi bir araya getirerek ürünlerimizin kalitesini arttırmak." ifadesini kullandı.