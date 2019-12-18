Osmaneli'nde Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaneli'nde Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi - Son Dakika

Osmaneli'nde Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Osmaneli'nde Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan ve Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve berat belgesi takdim edildi.


Osmaneli Kaymakamlığında düzenlenen törende, Kaymakam Naif Yavuz, Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Dost ile birlikte ilçede Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazi Celal Talip, gazi Rafet Çak ve ayrıca vefat eden gazi Recai Özbey adına eşi Perihan Özbey'e Madalya ve Berat Belgeleri verildi.


Törende konuşan Kaymakam Yavuz "1974 yılı Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gösterdikleri kahramanlık mücadelesiyle gazi olan gazilerimizin ve yakınlarının madalya ve berat belgelerini onur ve gururla takdim ediyoruz. Vatanımıza fedakarca hizmet eden gazilerimize ve yakınlarına şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Bu vesile ile ülkemizde ve sınırlarımız dışında ülkemizin bekası adına milli mücadele göstererek şehit olan tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Kahraman tüm gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan tüm gazilerimize Allah'tan sağlıklı ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:23 Kaynak: İHA
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