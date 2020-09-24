Osmaneli'nde Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, ilçedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerine katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarıldı.

Kaymakam Yüksel Ünal ve beraberindeki Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, sosyal mesafe konusunda vatandaşlara uyarıda bulunarak maske takmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Kaymakam Ünal, yaptığı açıklamada, ilçede Kovid-19 ile mücadele kapsamında denetimlerin yoğunlaştığını ifade ederek, "Salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün bir şekilde kullanılmalıdır. İlçemizde salgın sürecini başarılı bir şekilde yürütmek için rutin denetimlerimizi yapıyoruz. Süreç boyunca özveri ile çalışan sağlık çalışanları ve diğer ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.