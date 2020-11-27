Osmaneli'nde Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Osmaneli'nde Kovid-19 denetimi
27.11.2020 15:57
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kurulan pazar alanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kurulan pazar alanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge kapsamında ilçede kurulan pazar alanında denetim yapan zabıta ekipleri, vatandaşların pazar yerine girişleri ve alışveriş sırasında sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol etti.
Pazar girişinde oluşturulan noktalarda vatandaşların ateşleri zabıta ekiplerince ölçüldü.
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