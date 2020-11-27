Osmaneli'nde Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Osmaneli'nde Kovid-19 denetimi

27.11.2020 15:57
Osmaneli'nde Kovid-19 denetimi, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kurulan pazar alanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kurulan pazar alanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge kapsamında ilçede kurulan pazar alanında denetim yapan zabıta ekipleri, vatandaşların pazar yerine girişleri ve alışveriş sırasında sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol etti.

Pazar girişinde oluşturulan noktalarda vatandaşların ateşleri zabıta ekiplerince ölçüldü.

Osmaneli, Bilecik, Zabıta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaneli'nde Kovid-19 denetimi - Son Dakika


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