Osmaneli'nde Kovid-19 denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge kapsamında ilçede kurulan pazar alanında denetim yapan zabıta ekipleri, vatandaşların pazar yerine girişleri ve alışveriş sırasında sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol etti.

Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar