Osmaneli'nde Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Osmaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri devam ediyor.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar'ın da katılımıyla yapılan denetimlerde, ilçedeki iş yerlerinde kurallara uyulup uyulmadığını incelendi.

Kaymakam Ünal, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, oluşturulan denetim ekiplerinin aralıksız çalıştıklarını söyledi.

İlçede her alanda denetimlerin sürdüğünü kaydeden Ünal, şöyle konuştu:

"Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe halkımızın sağlığı ve sıhhati için denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın bu süreç içerisinde sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında daha dikkatli olmaları için gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Devletimizin almış olduğu kararlar neticesinde salgından korunmak için elimizden ne gelirse yapmak zorundayız."

Belediye Başkanı Münür Şahin de Sağlık Bakanlığının açıkladığı kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Tüm birimlerin ortak çalışmasıyla denetimlerin sürdüğünü ifade eden Şahin, "Devlet-millet olarak alınan kural ve kaidelere uymak kaydı ile bu salgından kurtulabiliriz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 için kesin olan bir ilaç ve tedavi henüz bulunamadı. Fakat yeni dünya düzeninde bu illetten kurtulmanın ve uzak durmanın en kolay yolu 3 altın kurala riayet etmektir. Bunda hepimizin diğer insanlara karşı büyük sorumlulukları var. Vurdumduymazlık ve umursamazlık başta kendimiz ailemiz ve etrafımızdaki kişilerin sağlığını riske atacaktır. Bu büyük bir vebaldir, lütfen sosyal mesafe, maske ve temizlik başta olmak üzere tüm kurallara harfiyen uyalım." diye konuştu.