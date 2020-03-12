Osmaneli'nde öğrenci ve öğretmenlere korona virüsüne karşı bilgilendirme faaliyetleri - Son Dakika

Osmaneli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle okullarda öğrenci ve öğretmenlere korona virüsüne karşı yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.



Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ve Başhekim Dr. Güliz Özyaşar ilçedeki okulları ziyaret ettiler. Ziyaretler sırasında öğrencilerin virüslerden ve korona virüsten korunması konusunda yapılması gerekenleri anlatan Dr. Özyaşar, "Okullarda öğretmenleri, anne-baba ve çocukları bilinçlendirmek gerekiyor. Çocuklara mutlaka ve mutlaka hijyeni öğretmeleri gerekiyor. Çocuklarımıza en az 30 saniye kadar, bol bol köpürterek ellerini sabunlamayı öğretmemiz lazım. Beslenme çok çok önemli. Bahar mevsiminde özellikle bol bol meyveler, sebzeler turunçgiller ile ağırlıklı beslememiz lazım, uyku çok önemli, çocuklarımızı mutlaka 9'dan sonra uyutmamız gerekiyor" dedi.



Dr. Özyaşar, çocuklara "Ders aralarında mutlaka ellerinizi yıkayın ve hapşırdığınız zaman ise ağzınızı elinizle değil dirseğinizle kapatın oyun oynadığınız zaman ise ellerinizi ağzınıza ve gözlerinize sürmeyin. Öğretmenlerin ders aralarında sınıfların camını açarak, bol bol havalandırması gerekiyor. Kapalı ortamda enfeksiyon ürüyor ve çocuklar da ister istemez birbirilerine bulaştırıyorlar. Çocuklar hasta oldukları zaman öğretmenlerin anne-babaya söylemesi gerekiyor ki onlar da çocukları okula göndermesinler. Çünkü birisi hasta olduğu zaman diğerlerine mutlaka bulaştırıyor. Mutlaka hijyene dikkat edeceğiz, çocuklarımız hasta olduklarında okula göndermeyeceğiz, çocuklarımızı kapalı ortamlardan olabildiğince uzak tutacağız. Mutlaka ellerini, yüzlerini sabunlasınlar. Ellerini 30 saniye en az sabunlasınlar, köpürterek mutlaka yıkasınlar. Enfeksiyon bulaşmayla oluşan bir şey, temasla oluşan bir şey, Çocukların öpüşme, koklaşma, birbirilerine sarılmalarını, birbirlerine temaslarını konusunda uyarmamız gerekiyor. Burada anne babaları uyarmak lazım, çocuklar birbirileriyle çok yakın temasta bulunmasınlar. Temas durumunda biri hasta olduğu zaman diğerlerine bulaştırıyor. Bir yerlere dokunuyoruz, enfekte yüzeyler ellerimizi sık yıkamadığımız zaman eline bulaşan yüzüne gözüne götürdüğü zaman çok kolay bir şekilde bulaşacak" şeklinde konuştu. - BİLECİK