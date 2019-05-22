Son Dakika Haberleri: Osmaneli'nde Öğrencilere Polislik Mesleği Anlatıldı

Osmaneli'nde Öğrencilere Polislik Mesleği Anlatıldı

11 saat önce

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, "Kariyer Günleri" kapsamında Lise öğrencilere polislik mesleğini tanıttı.

Osmaneli'nde Öğrencilere Polislik Mesleği Anlatıldı, System.String[]
Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü, "Kariyer Günleri" kapsamında Lise öğrencilere polislik mesleğini tanıttı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdür yardımcısı Komiser Yardımcısı Yalçın Avcı, polis memurları Mustafa Güngör ve Mustafa Öztürk, Nilüfer Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu lisesinin konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi. Okul idarecileri, öğretmenler ile öğrencilerin dinleyici olarak katıldığı programın açılış konuşmasını yapan Müdür Yardımcısı Avcı, Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bir gün kiminiz polis, kiminiz hemşire, kiminiz öğretmen, kiminiz başka bir meslek sahibi olarak hayata atılacaksınız" dedi.

Avcı katılımcılara polislik mesleğinin tanımını, nasıl polis olunabileceğini ve şartlarını slaytlar eşliğinde anlattı. Öğrencilere, kişisel güvenlik konularında da bilgi veren Avcı, " Şu an ki sosyal hayatınızda ve ilerideki yaşantılarınızda her karşılaştığınız olumsuzluklarda 155'i aramaktan çekinmeyin" dedi.

Programa katılan gençlere, kişisel güvenliğin sağlanması, sosyal medyanın olumlu ve olumsuz yönleri ve bazı cezalar hakkında bilgiler verdi. Seminerin sonunda polisler öğrencilerin sorularını cevapladı.

Polislere teşekkür eden Okul Müdürü Ömer Yüce ile öğrenciler, seminerin yararlı olduğunu, polislik mesleği ile ilgili bilmedikleri konularda ve güvenlik konularında bilgi sahibi olduklarını belirttiler. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:44 Kaynak: İHA
Polis, Emniyet Müdürlüğü, Osmaneli, Güncel
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