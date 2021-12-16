Osmaneli'nde okullar arası bilgi yarışması yapıldı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin bilgi ve kültür seviyelerini artırmak için okullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler kıyasıya mücadele etti. Yarışmada 3 birinciliği de Osmaneli İlkokulu'ndan öğrenciler elde etti. Okulun 2-D, 3-A ve 4-D sınıfları yarışmadan ipi göğüsleyerek ayrıldı.

Yarışmada konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, "İlçemizde bilgi paylaşımının yaygınlaştırılması, öğrencilerin teşvik edilmesi, öğrencilere yarışma kültürünün kazandırılması ve öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla bilgi yarışması düzenleme kararı aldık." diye konuştu.

Yarışmaya Belediye Başkanı Münür Şahin, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere Belediye Başkanı Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Döş tarafından çeşitli hediyeler verildi.