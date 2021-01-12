Osmaneli'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Osmaneli'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

12.01.2021 16:15
Osmaneli'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mustafa Tırak idaresindeki 11 SH 762 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Aytekin Çaltı idaresindeki 11 AAT 910 plakalı motosiklet, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Atışalanı mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Çaltı, sağlık ekiplerince Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????

Osmaneli, Otomobil, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaneli'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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