Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mustafa Tırak idaresindeki 11 SH 762 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Aytekin Çaltı idaresindeki 11 AAT 910 plakalı motosiklet, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Atışalanı mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Çaltı, sağlık ekiplerince Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Osmaneli'nde otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika