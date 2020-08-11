Osmaneli'nde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika

Osmaneli'nde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde bulunan 4,5 kilometrelik şehir içi yol peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldığı söyledi.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde bulunan 4,5 kilometrelik şehir içi yol peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldığı söyledi.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "4,5 kilometrelik şehir içi bölünmüş yol orta refüj aydınlatma projesine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in verdiği desteklerle tamamlanan yatırım sonrası başladığımız orta refüj çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarında sona gelinirken ilçemizde çok güzel görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Osmaneli halkı kentin girişinden çıkışına kadar olan bölünmüş yol orta refüj düzenleme çalışmalarımızda yayla cimi ve zakkum kullanarak oluşturmaya başladığımız fotoğraflık görüntü için çok mutlu. Artık orta refüjümüzün harika görünümü halkımızca sosyal medyada büyük beğeni topluyor. Osmaneli her gün bir gün öncekinden daha güzel bir görünüme uyanıyor. Yapmış olduğumuz yatırımlarla hızla yükselişini ve büyümesini sürdüren ilçemize ihtiyaç duyduğumuz işgücü için göç bekliyoruz. Osmaneli almış olduğu yatırımlar ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle üç yılda 3 bin kişilik istihdamı sağlayacak .Osmaneli ye yerleşmek, göç etmek isteyen her aileye, gruba destek oluyoruz. Yatırımcılar içinde en verimli yatırım yeri olan Osmaneli her alanda hedeflerine hızla ulaşıyor" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 12:17
Kaynak: İHA
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