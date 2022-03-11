Osmaneli'nde Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Osmaneli'nde Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı yapıldı

11.03.2022 12:41
Osmaneli'nde Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı yapıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) Toplantısı gerçekleştirildi.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal başkanlığında Nejla Hanım Konağında düzenlenen toplantıda, Bilecik'in sanayisi ve teknolojisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

Daha sonra konuşan Kaymakam Yüksel Ünal, ilçenin sanayi kapasitesinin geliştirilmesi ve yeni sanayi alanlarının açılması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

İlçede bulunan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan fabrikalardan 8'inin faal olduğunu belirten Ünal, 3 fabrika inşaatının da devam ettiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bunun yanında 6 fabrikamızın da proje aşamasında olduğu, projesi biten fabrikalarında en kıza zamanda inşaatlarına başlayacağını biliyoruz. Bu fabrikalar ile birlikte mevcut olan sanayi alanımızda yer kalmadığından yer sorununu çözmek için gerekli imar çalışmaları yapılıyor. Yakın zamanda devreye girecek yeni imar planıyla çok sayıda sanayi parsellerinin yatırım yapmak isteyen sanayicilere verilebilecek."

Ardından ilçedeki sanayicilerin talep ve sorunlarını dinleyen Ünal, sanayicilerin sorunlarını çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise şehrin yerel yönetimi olarak toplantının bir paydaşı olmaktan dolayı gururlu olduklarını ifade etti.

Ellerinden gelen desteği vererek ilçenin ileri gidebilmesinin o şehrin tüm dinamikleriyle bir aile olması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bu doğrultuda bizde Osmaneli Belediyesi olarak ilçemizin, sanayimizin gelişmesi ve ilerlemesi için elimizi her daim taşın altına koymaya hazırız." dedi.

Görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona eren toplantıya Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ayhan Tozan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile OSB müdürleri ve sanayiciler katıldı.

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Abdullah Ay, Yüksel Ünal, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaneli'nde Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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