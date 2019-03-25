Son Dakika Haberleri: Osmaneli'nde Siyasi Partilerden Gövde Gösterisi

Osmaneli'nde Siyasi Partilerden Gövde Gösterisi

11 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, seçime sayılı günler kala ilçede seçime girecek siyasi parti belediye başkan adayları adeta gövde gösterisi yaptı.

Osmaneli'nde Siyasi Partilerden Gövde Gösterisi, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, seçime sayılı günler kala ilçede seçime girecek siyasi parti belediye başkan adayları adeta gövde gösterisi yaptı.

31 Mart günü yapılacak olan mahalli idareler seçimine sayılı günler kala Osmaneli'nde seçime girecek olan partilerin belediye başkan adayları ve ona gönül veren partililer yürüyüş yaptı. Seçime girecek olan 4 partinin belediye başkan adayı olan Mustafa Kürek, Serap Demirtaş, Bekir Torun ve Münür Şahin sırasıyla Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanarak ilçe turu attılar. Tüm adaylar partili ve sevenlerine teşekkür konuşması yaptı. Dört partinin aynı gün yaptığı yürüyüş başladığı yerde bitti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:20 Kaynak: İHA

Bilecik, belediye başkan adayı, Osmaneli, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Aday, Tartışmalar Üzerinde Adli Sicil Kaydını 9 Metrekarelik Afişe Bastırıp Meydanlara Astı Sanatçı Zülfü Livaneli, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kime Destek Vereceğini Açıkladı İskenderpaşa Cemaati, Cumhur İttifakı'nı Destekleyecek Mahalle Sakinlerinin Arazide Buldukları Mezar Polisi Alarma Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:31:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaneli'nde Siyasi Partilerden Gövde Gösterisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]