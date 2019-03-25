Osmaneli'nde Siyasi Partilerden Gövde Gösterisi
11 dakika önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, seçime sayılı günler kala ilçede seçime girecek siyasi parti belediye başkan adayları adeta gövde gösterisi yaptı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, seçime sayılı günler kala ilçede seçime girecek siyasi parti belediye başkan adayları adeta gövde gösterisi yaptı.
31 Mart günü yapılacak olan mahalli idareler seçimine sayılı günler kala Osmaneli'nde seçime girecek olan partilerin belediye başkan adayları ve ona gönül veren partililer yürüyüş yaptı. Seçime girecek olan 4 partinin belediye başkan adayı olan Mustafa Kürek, Serap Demirtaş, Bekir Torun ve Münür Şahin sırasıyla Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanarak ilçe turu attılar. Tüm adaylar partili ve sevenlerine teşekkür konuşması yaptı. Dört partinin aynı gün yaptığı yürüyüş başladığı yerde bitti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:20 Kaynak: İHA
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