Osmaneli'nde sokak kısıtlaması günlerinde sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanan bayram günlerinde, sokak hayvanlarını kaymakamlık ve belediye ekipleri yemledi.

Osmaneli Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Abdullah Tetik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker'in katılımıyla oluşturulan ekipler, 4 gün boyunca sokak hayvanları için araçlarla getirdikleri ekmek ve mamaları ilçe merkezindeki mahalle ve sokaklarda noktalara bıraktı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, sokak hayvanları için belirli noktalara yiyecek bıraktıklarını aktardı.

Şahin, her zaman sokak hayvanlarını beslemek için titiz çalıştıklarını ifade ederek, "Sokağa çıkma yasağında ve sıcak havada, gözlemlediğimiz kadarıyla sokak hayvanları acıkmış ve susamışlar. Köpekler, kediler ve kuşlara ekmek, mama ve su bıraktık. Biz de bu süreçte, sokak hayvanlarımızı yalnız bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.