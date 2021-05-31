Osmaneli'nde şüpheli ölüm - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir şahıs metruk evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Camicedit mahallesi Hacı Raşit sokakta bulunan kendine ait metruk bir evde yalnız kalan Erkan Saka'dan (44) bir haftadır haber alamayan komşuları polise haber verdi. Polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese geldiklerinde kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca kapıyı kırarak eve girdiklerinde evde hareketsiz halde bulunan Saka'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yapılan incelemenin ve ön otopsinin ardından Saka'nın, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığında otopsi yapılacağı öğrenildi. - BİLECİK