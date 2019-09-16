Son Dakika Haberleri: Osmaneli'nde tanıtım filmi çekildi
Son Dakika Yaşam Haber

Osmaneli'nde tanıtım filmi çekildi

33 dakika önce

Ünlü fotoğraf sanatçıları Faruk Akbaş, Ahu Akbaş ve Tamer Günal tarafından Bilecik'in Osmaneli ilçesinde fotoğraf etkinliği kapsamında tanıtım filmi çekildi.

Osmaneli'nde tanıtım filmi çekildi, System.String[]

Ünlü fotoğraf sanatçıları Faruk Akbaş, Ahu Akbaş ve Tamer Günal tarafından Bilecik'in Osmaneli ilçesinde fotoğraf etkinliği kapsamında tanıtım filmi çekildi.


Konu ile ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli turizmde yükselen değer olurken üniversitelerimizin, sanatçılarımızın da ilgi odağı oldu. İlçemizde gerçekleştirilen fotoğrafçılık sanatı etkinliği belediyemize tanıtımda kullanabileceğimiz birçok fotoğrafı da ücretsiz olarak kazandırdı. Üç gündür ilçemizde Osmaneli tanıtım filmi yaparak bizlere büyük destek olan dünyaca ünlü fotoğraf sanatçımız Faruk Akbaş'a, eşi ahu Akbaş'a, Tamer Günal'a, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Işık hocamıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Faruk Akbaş, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Bilecik İl Başkanı istifa etti
Kalben, İbrahim Tatlıses'e "Kadını silahla vuran adam" dediği iddialarını yalanladı Arkadaşından yardım isteyen çocuk gelini, polisler kurtardı Cem Yılmaz'ın paylaşımında çıplak manken detayı dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 13:34:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaneli'nde tanıtım filmi çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]