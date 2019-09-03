Son Dakika Haberleri: Osmaneli'nde tarihi eserler turizme kazandırılıyor
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Osmaneli'nde tarihi eserler turizme kazandırılıyor

2 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi eserler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Osmaneli'nde tarihi eserler turizme kazandırılıyor, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan tarihi eserler ortaya çıkmaya devam ediyor.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli'nde araştırmalar yapan ve çok önemli yollarımızın, köprülerimizin bilgilerini toparlayan ve yolları, köprüleri turizme kazandıran değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Osmaneli'nin tarihini ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak için hep birlikte değerli hocalarımızın ve özelliklede Prof. Dr. Murat Taş, Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk rehberliğinde araştırmalara devam ediyoruz. Osmaneli turizmde yükselişini sürdürmeye devam edecek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:30 Kaynak: İHA
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