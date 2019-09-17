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Osmaneli'nde tarihi panayır başladı

6 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde her sene Eylül ayında kutlanan panayırlar başladı.

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde her sene Eylül ayında kutlanan panayırlar başladı.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin panayır hakkında yaptığı açıklamada, "Osmaneli panayırı tarihi Roma İmparatorluğu döneminden çok daha öncesine dayanan çevre il, ilçe, köylerin ve Osmaneli halkının ticari olarak bir araya geldiği, bir hafta süren büyük bir organizasyon. Bu etkinliği sosyal aktiviteler sergiler ile daha ile daha ileriye götüreceğiz. Tarihi panayırımıza özellikle Türkiye'nin değişik yerlerinden satıcılar farklı ürünlerle katılıyor. Bu yıl 15-23 Eylül arasında gerçekleşecek tarihi Osmaneli panayırımıza tüm il, ilçe ve köylerimizi davet ediyoruz. Unutmayalım tarihi panayırımız buluşmamız ve uygun fiyatla alışveriş etmemiz için bir fırsattır. Osmaneli Belediyesi olarak her yıl bir önceki yıldan farklı bir organizasyonla panayırımızı büyütmeye ve ilgi odağı haine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:43 Kaynak: İHA
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