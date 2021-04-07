Osmaneli'nde trafik kazası, 3 hafif yaralı - Son Dakika

Osmaneli'nde trafik kazası, 3 hafif yaralı
07.04.2021 12:00
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki bir otomobili ile karşı yönden gelen tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki bir otomobili ile karşı yönden gelen tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Osmaneli eski İznik karayolu üzerinde meydan geldi. Süleyman Kalkan yönetimindeki 11 SE 474 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Kayadibi yönetimindeki 11 AP 802 plakalı tır, Osmaneli'ne bağlı Düzmeşe köyü Arapuçtu mevkiinde çarpıştı. Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, otomobil içinde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi etti.
Osmaneli-İznik karayolunda ulaşım kaza nedeniyle jandarma trafik ekipleri tarafından bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kaza yapan araçların çekilmesiyle, trafik normale döndü. - BİLECİK
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