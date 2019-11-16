Osmaneli'nde trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rahmi Kasap (38) idaresindeki 77 AAK 412 plakalı tır, Hatice Sivri idaresindeki 11 SC 948 plakalı hafif ticari araç ile Hastane kavşağında çarpıştı.
Kazada, Hatice Sivri yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sivri'yi, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.