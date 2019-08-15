Son Dakika Haberleri: Osmaneli'nde ücretsiz yüzme öğretilecek
Son Dakika Yaşam Haber

Osmaneli'nde ücretsiz yüzme öğretilecek

57 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından, ilçede yüzme bilmeyenlere hocalarla birlikte ücretsiz yüzme öğretilecek.

Osmaneli'nde ücretsiz yüzme öğretilecek, System.String[]
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından, ilçede yüzme bilmeyenlere hocalarla birlikte ücretsiz yüzme öğretilecek.

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi yüzme havuzu ilimizin en sağlıklı ve hijyenik havuzu. Havuzda sorunumuz ilçemizdeki tek yüzme havuzu olması. Prof Dr Yunus Söylet İçmeler Tesislerimizde yapmakta olduğumuz yüzme havuzu bu yıl bitecek. Üçüncü havuzu da 2020 yazına yetişecek şekilde sadece bayanlar için planlıyoruz. Osmaneli Belediyesi yüzme havuzunda yarından itibaren yeni uygulamaya geçiyor. Bayanlarda bayan yüzme hocası, erkeklerde erkek yüzme hocaları yüzme bilmeyenlere ücretsiz yüzme öğretecek. Yüzme havuzumuzda spor, animasyon ve eğlence gösterileri ile yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. 2020'de kapalı yüzme havuzumuzu da tamamlayıp Osmaneli'nde yaşam kalitesini arttırmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vedat Milor'den dikkat çeken açıklama: Çakmalık artık norm olmaya başladı
İBB'den, kasa kasa domatesi çöpe atan pazarcılarla ilgili açıklama: Cezası kesilmiştir Ukrayna'dan İzmir'e gelen Svitlana otel odasında tecavüze uğradı Google ve Facebook cinsel içerikli film izleyenleri özel yazılımla takip ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 18:29:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaneli'nde ücretsiz yüzme öğretilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]