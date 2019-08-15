Osmaneli'nde ücretsiz yüzme öğretilecek
57 dakika önce
Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediyesi tarafından, ilçede yüzme bilmeyenlere hocalarla birlikte ücretsiz yüzme öğretilecek.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:32 Kaynak: İHA
'in Osmaneli
İlçe Belediyesi tarafından, ilçede yüzme bilmeyenlere hocalarla birlikte ücretsiz yüzme öğretilecek.
Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin
, "Osmaneli Belediyesi yüzme havuzu ilimizin en sağlıklı ve hijyenik havuzu. Havuzda sorunumuz ilçemizdeki tek yüzme havuzu olması. Prof Dr Yunus Söylet İçmeler
Tesislerimizde yapmakta olduğumuz yüzme havuzu bu yıl bitecek. Üçüncü havuzu da 2020 yazına yetişecek şekilde sadece bayanlar için planlıyoruz. Osmaneli Belediyesi yüzme havuzunda yarından itibaren yeni uygulamaya geçiyor. Bayanlarda bayan yüzme hocası, erkeklerde erkek yüzme hocaları yüzme bilmeyenlere ücretsiz yüzme öğretecek. Yüzme havuzumuzda spor, animasyon ve eğlence gösterileri ile yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. 2020'de kapalı yüzme havuzumuzu da tamamlayıp Osmaneli'nde yaşam kalitesini arttırmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Vedat Milor'den dikkat çeken açıklama: Çakmalık artık norm olmaya başladı İBB'den, kasa kasa domatesi çöpe atan pazarcılarla ilgili açıklama: Cezası kesilmiştir Ukrayna'dan İzmir'e gelen Svitlana otel odasında tecavüze uğradı Google ve Facebook cinsel içerikli film izleyenleri özel yazılımla takip ediyor