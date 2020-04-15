Osmaneli'nde vaka, karantina ve vefat sayıları - Son Dakika
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Osmaneli'nde vaka, karantina ve vefat sayıları

6 saat önce

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nin korona virüsünü yeneceğini, paniğe gerek olmadığını ama bunun yanında da 60 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını söyleyerek, "2 kişi korona virüsten vefat ederken, 1 kişi de yoğun bakımda" dedi.

Osmaneli'nde vaka, karantina ve vefat sayıları, System.String[]

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nin korona virüsünü yeneceğini, paniğe gerek olmadığını ama bunun yanında da 60 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını söyleyerek, "2 kişi korona virüsten vefat ederken, 1 kişi de yoğun bakımda" dedi.


Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Kurallara uyacağız, mecbur kalmadıkça evden çıkmayacağız. Artık azalama eğilimine giren Korona virüs salgınından kurtulacağız. 27 nisanda Osmaneli'nde riski en aza indirecek. Osmaneli konumu itibariyle yolların kesiştiği bir noktada ve şehirler arası trafiğin ve kente girişlerin yoğun olduğu bölgede. İlçemizde yüzde 100 yabancı sermayeli 4 büyük şirket var. Şirketlerimizin çoğu ihracat yapan şirket ve yurt dışı ile bağlantıları çok. Dolayısıyla şirketlerimize yabancı ülkelerden gelen yönetici, tedarikçi, teknik adam, müşteri sayısı hayli fazla. Diğer taraftan da taşımacılık açısından tır trafiğinin yoğun olduğu bir ilçeyiz. Korona virüsün yaygın olduğu büyük şehirlere komşuyuz ve ilçemize buralardan yoğun hareket vardı. Ayrıca bunlara tarımsal alanda Bilecik ilinin tarımla uğraşan en yoğun nüfusa sahip ilçesiyiz. Mevsimlik işçilerin ilçemize giriş yapmaya başladığı bu günlerde ve özellikle haziran ayı sonrası Osmaneli de dışarıdan çalışmaya gelen en az 500 civarında işçi olacak" dedi.


"2 kişi korona virüsten vefat ederken, 1 kişi de yoğun bakımda"


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde 2 kişi korona virüsten vefat ederken, 1 kişide yoğun bakımda olduğunu ifade ederek, "Bilecik'te nüfusa göre en yüksek oranda vakanın olduğu ilçe olarak görüldük.İlçemizde, 2 kişi korona virüsten vefat ederken, 1 kişide yoğun bakımda. Osmaneli'nde Korona virüse yakalanan kişi sayısı 60 kişi civarında. Karantinada ise 200 kişi var. Karantinada olanlar evde gözetim altında tutuluyor. Korona virüse yakalanan hastaların çoğu evde tedavi görüyor ve gözetim altındalar. Çok az sayıda korona virüs hastamız ilçe devlet hastanemizde. Allah'a şükür dışarıda 1 hastamız var o da yoğun bakımda. Kısaca korana virüse yakalananlar hep genç nüfus olduğu için vakalar daha kısa sürede geçecek" dedi.


"27 Nisan'da Osmaneli'nde Korona virüsten tedavi gören sayısında 10-15 kişi sayısına inecek"


Başkan Şahin, karantinada olanlar sadece tedbir için evlerinde tutulduğunu belirterek, Osmaneli de vakaların yoğun olarak ortaya çıktığı süre yaklaşık 10 gün oldu .Osmaneli'nde var olan 60 kişilik Korona virüs hastası sayısı en üst sınırdı.Yarından itibaren bu sayı düşmeye başlayacak. 14 günlük karantina süresini dolduran hastalarımız yarından itibaren sürelerini doldurup normale dönmeye başlayacak. Yeni vakaların sayısı da çok düşük rakamlara gerilemeye başladı. 27 Nisan'da Osmaneli'nde Korona virüsten tedavi gören sayısında 10-15 kişi sayısına inecek. Karantinada olan sayısı da 50-60 kişi civarında olacak ve normalleşeceğiz. Kısaca belki de Türkiye standartların altına inecek hasta sayımız" dedi.


"Bu süreçte en fazla fireyi veren kurumda Osmaneli Belediyesi oldu"


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bu süreçte en fazla fireyi veren kurumda Osmaneli Belediyesi olduğunu söyleyerek, "İlk günlerde test sonuçları belli olmadığı için evlere yardımları götüren zabıtalardı. Sonuç hepsi pozitif oldu. İlaçlama ekiplerimiz, temizlik ekiplerimiz virüsten etkilendi. Onlardan bazıları pozitif bazıları da,onlarla beraber oldukları için karantinaya girince Osmaneli Belediyesi olarak 20-25 arkadaşımız 14 gün boyunca karantinaya girdi. Önümüzdeki hafta karantinadan çıkacaklar ve tekrar bizimle olacaklar. Bu süreçte belediye çalışanları olarak şunu gördük,ne önlem alırsanız alın Korona virüslü hasta ile temas ettiğinizde, aynı havayı yakından soluduğunuzda, mesafeyi ayarlayamadığınızda bir yolla size de virüs geçiyor. Unutmayalım asla gevşemek yok. Kurallara uyuyoruz pozitif, kronik hastalığı, yaşlılar, gençler ve çocuklar, karantinada olanlar asla evden çıkmıyoruz. Şirketleri kapalı olan çalışanlarımız, idari izin kullananlar asla dışarıya çıkmıyoruz.27.Nisana kadar evde kalıyoruz,mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmıyoruz ve biz bu işi başarıyoruz.Allah yardımcımız olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Münür Şahin, Karantina, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:18 Kaynak: İHA

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