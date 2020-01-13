Osmaneli'nde yamaç paraşütü uçuş denemeleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Osmaneli'nde yamaç paraşütü uçuş denemeleri başladı - Son Dakika

Osmaneli'nde yamaç paraşütü uçuş denemeleri başladı

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Ayı Kaya Hakan Kırlı Yamaç Paraşütü Tesisleri'nde uçuş denemeleri başladı.

Osmaneli'nde yamaç paraşütü uçuş denemeleri başladı, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Ayı Kaya Hakan Kırlı Yamaç Paraşütü Tesisleri'nde uçuş denemeleri başladı.


1308 Osmaneli Belediye Spor Yamaç Paraşütü Şubesi Başkanı Osman Kıvrak organizasyonunda Hakan Kırlı ve Ayhan Şahin ile birlikte uçuş denemeleri başladı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahinkonu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yamaç paraşütü konusunda büyük destek sağlayan değerli Kaymakamımız Naif Yavuz'a teşekkür ediyoruz. İlçemizde yaz ve kış kursları ile birlikte ve de lisanslı sporcularıyla 17 branşta faaliyet gösteren 1308 Osmaneli Belediye Spora maddi ve manevi destek olan değerli kaymakamımızla birlikte yaptığımız çalışmalarla ilçemizde lisanslı sporcu sayısı bin 300 kişiye ulaştı. Osmaneli için çok önemli olan bu sayıyı çok daha yukarılara çekeceğimize inanıyorum" dedi. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Kırlı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Baba yadigarı 1996 model Kartal'ı 4x4 cipe çevirdi
Adıyaman'da 'kırmızı listede' yer alan sırtlan görüntülendi Kenan Sofuoğlu, siyaseti bırakıyor: 3 yıl sonra beni göremeyeceksiniz Son dakika: Bakan Albayrak müjdeli haberi verdi: Ülke risk primimiz Mayıs 2018'den beri en düşük seviyede

Son Dakika Haberleri
18:12 Filipinler alarmda: Taal Yanardağı faaliyete geçti; kül dumanı Manila'ya ulaştı - Son Dakika Haber
18:12 Bingöl'de hırsızlık operasyonları: 4 tutuklama - Son Dakika Haber
18:12 Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı - Son Dakika Haber
18:09 Damadı silahla yaralayan kardeşi gözaltına alındı - Son Dakika Haber
18:07 Elazığ polisinin şok uygulamalarında, 7 silah ele geçirildi - Son Dakika Haber
17:47 Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin kanaatkar tutumu büyük takdir topladı - Son Dakika Haber
16:58 Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 18:18:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaneli'nde yamaç paraşütü uçuş denemeleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]