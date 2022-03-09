Osmaneli'nde zabıta ekipleri marketleri denetledi - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zabıta ekipleri tarafından marketlere yönelik denetim yapıldı.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal koordinesinde kurulan komisyon tarafından ilçedeki zincir ve yerel marketlerde stokçuluğu engellemek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde, reyonlardaki fiyatlar ile depolardaki yağ stokları kontrol edildi.

Denetimlerde ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün önceki fiyatına bakıldı. Reyonlarda seçilen bazı ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırıldı.

Yağ satış reyonlarını inceleyen ekipler, reyonlarda yağ bulundurmayan marketlerin depoları denetledi.

Market yetkililerine stokçuluk yapılmaması uyarısında bulunuldu.