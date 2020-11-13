Osmaneli'ndeki pazar alanında Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Osmaneli'ndeki pazar alanında Kovid-19 denetimi

13.11.2020 14:45
Osmaneli'ndeki pazar alanında Kovid-19 denetimi, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılarak esnaflar pazar alanına alınıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılarak esnaflar pazar alanına alınıyor.

Osmaneli Belediye Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede kurulan Cuma pazarı girişinde, pazarda satış yapmak isteyen esnafın HES kodu olup olmadığını sorgulayarak kişileri alana alıyor.

HES kodu olmayan esnafın alana girişlerine izin verilmezken zabıta ekipleri, pazar alanındaki vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıyor.

Hayat Eve Sığar, HES kodu, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaneli'ndeki pazar alanında Kovid-19 denetimi - Son Dakika


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