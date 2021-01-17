Osmaneli'ndeki tarihi konakların ahşap kapıları geleceğe aktarılıyor - Son Dakika

Osmaneli'ndeki tarihi konakların ahşap kapıları geleceğe aktarılıyor

17.01.2021 12:49
Osmaneli'ndeki tarihi konakların ahşap kapıları geleceğe aktarılıyor, System.String[]

Osmanlı Devleti başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki konakların ahşap kapıları, gelecek kuşaklara aktarılabilmesi amacıyla titizlikle restore ediliyor.

Osmanlı Devleti başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki konakların ahşap kapıları, gelecek kuşaklara aktarılabilmesi amacıyla titizlikle restore ediliyor.

İlçede bulunan tescilli 150 konaktan 75'ini restore edip hizmete sunan Osmaneli Belediyesi, diğerlerinin restorasyonunu da 2022 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

Tescilli konaklardaki kapılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle restore edilmesiyle akademisyenlerin dikkatini çekmesi sonucu özel ekip oluşturuldu.

Mimari özellikleriyle dikkati çeken konak kapıları, motifler, işleme stilleri ve yapı şekilleri itibarıyla kayıt altına alınarak restore edilmeye başlandı.

Binlerce yıl kullanılan ve zamanla yıpranan tarihi konaklar, Osmaneli Belediyesi ile 35'e yakın üniversitenin incelemesiyle geleceğe taşınırken, oluşturulan atölyede kapılarda iyileştirme yapan ustalar, zımpara, boya ve kalıcılığı artırmak üzere çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Kapılardaki restore süreci belediye ve akademisyenler tarafından takip ediliyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, restorasyon çalışmalarında ahşap kapılara özel ilgi gösterdiklerini belirtti.

İlçedeki her konağın kapısının bir hikayesi bulunduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Konaklarda yapılan restorasyonlarda ahşap kapılara özel önem veriyoruz. Kapılardan bazılarının yıkılmakta olan bir konaktan alınıp başka bir konağa takıldığını tahmin ediyoruz. Kapıların 350-400 yıllık olduğu tespit edildi. Bu özel kapıların restorasyonu, parçaları ve ağaç tipinin özelliklerinin belirlenmesi de dahil aylar sürüyor. Ahşap sanatçılarımız grup çalışması yaparak kapıları onardılar, çalışmalarına devam ediyorlar. Tarihi değerlerimizi bu şekilde korumaya çalışıyoruz."

"Çalışmaların sonunda bu toplanan bilgileri kitaplaştıracağız"

Toplanan değerli bilgilerin gelecek nesillere aktarılması için bilimsel çalışma yapıldığını vurgulayan Şahin, "İlçemizdeki konaklarda yer alan kapılarımız ile diğer işlemeli ahşaplar, mühendislerimiz tarafından inceleniyor, restore ediliyor. Çalışmaların sonunda bu toplanan bilgileri kitaplaştıracağız. Kapılarımızı, fotoğraflarıyla ve restore edildikleri şekilleriyle gelecek nesillere aktaracağız. Kapılarda kurumuş ağaçlar kullanılmış, korunmaları için de önlem alınmış. Bugüne gelebilen tüm kapıları restore edip orijinaline uygun olarak korumaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yüzyıllardır açılmayan kapıları açıp geleceğe taşımak için çalışıyoruz." diyen Şahin, "Üniversitelerin büyük katkıları var. Öğrenciler burada staj görüyor, akademisyenler Osmaneli'ndeki bu değerlere bizimle sahip çıkıyorlar. Kapılardaki motiflere baktığımızda Osmanlı, Anadolu Selçuklu ve Roma dönemlerinden işlemeleri görüyoruz. Bir kapıda birçok medeniyetin izini görebiliyorsunuz, bence en güzel özellikleri bu." diye konuştu.

Şahin, ahşap kapıların yüzyıllar geçse de eğilip bükülmediğini, böylesi önemli değerleri geleceğe taşımaktan gurur duyduklarını söyledi.

Restorasyon çalışmalarında yer alan ahşap ustası Zafer Kılınç da 25 yıldır tarihi yapıların onarımı ile alakalı çalışmalar yaptığını bildirdi.

Osmaneli konaklarının çok güzel bir mimari ile inşa edilmiş olduğunu dile getiren Kılınç, "Bizler bu güzel yapıyı bozmadan, elimizden geldiği kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapılara çok güzel işlemeler ve motifler işlenmiş. Bugün bu işlemeleri yapabilecek çok az usta bulunuyor. Bu değerleri bozmadan üzerinde iyileştirme yapıyoruz." dedi.

Titizlikle kapıları geleceğe taşımak istediklerini aktaran Kılınç, "Kapıları söküp atölyeye getirdiğimiz zaman atalarımızın sanatkarlığı ve ustalığını görüyoruz. Bununla gururlanıyoruz, çalışmaların içinde olduğumuz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanlı Devleti, Restorasyon, Osmaneli, Bilecik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Osmaneli'ndeki tarihi konakların ahşap kapıları geleceğe aktarılıyor - Son Dakika


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