Osmaneli'ndeki toplu taşıma araçlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları - Son Dakika
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Osmaneli'ndeki toplu taşıma araçlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları

6 saat önce

Osmaneli Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda seyahat edebilmesi için ilçe genelinde yolcu taşıyan minibüslerde hastalık yapıcı mikrop ve virüslerin yok edilmesi için ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.

Osmaneli'ndeki toplu taşıma araçlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları, System.String[]

Osmaneli Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda seyahat edebilmesi için ilçe genelinde yolcu taşıyan minibüslerde hastalık yapıcı mikrop ve virüslerin yok edilmesi için ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.


Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, son günlerde korana virüs salgınına ve bulaşıcı hastalıkların yayılması nedeniyle vatandaşların çok sık kullandığı şehirlerarası ve şehir içi minibüslerinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında günlük ortalama 50 toplu taşıma aracı dezenfekte ediliyor. Her gün yüzlerce Osmaneli linin kullandığı minibüsler, mikroplardan virüslere kadar insan sağlığına zararlı her türlü unsura karşı ilaçlanarak temizleniyor.


Yetkililer, ilçe genelinde toplu taşıma araçlarında yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceğini aktardı. "Halkımızın sağlığı için çalışıyoruz" Osmaneli Belediyesi sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik, "İlçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımızı başlattık. Okullarda çalışmalarımızı tamamlayarak cami ve servis araçlarına başladık. Günlük 50 minibüste dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızın sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız güvenli ve sağlıklı bir şekilde minibüsleri kullanabilirler" dedi.


Osmaneli Belediyesine ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları için teşekkür eden Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Çeşmeci, "İnsanlar o kadar tedirgin ki virüsten dolayı, minibüslerimizin dezenfekte olması bizim için çok önemliydi rahatlıkla, huzurla yolcularımız şehirler arası ve şehir içi minibüslerimizi kullanabilirler. Korona virüsü salgınına karşı duyarlı çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Münür Şahin'e ve ilaçlamada emeği geçen tüm ekibe çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİLECİK

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Osmaneli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:10 Kaynak: İHA

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