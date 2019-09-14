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Osmaneli'nden örnek proje

45 dakika önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park, spor ve sosyal tesisler örnek proje olarak seçildi.

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park, spor ve sosyal tesisler örnek proje olarak seçildi.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberindekiler Beşevler Mahallesi'ne yapılan sosyal tesis yatırım alanını inceleyerek mahalle halkıyla park, halı saha, spor alanları, mahalle konağı, dokuma ve yöresel ürün üretme atölyesi, ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi olarak Osmaneli hedefleri için tüm yöneticilerimiz ve ekibimizle çalışıyoruz. 31 Mart 2019 seçimlerinde söz verdiğimiz yatırımlara tüm ekonomik krize rağmen devam ediyoruz. Beşevler Mahallemizde dolgu çalışmaları devam eden alana mükemmel bir sosyal tesis kazandırıyoruz. Beşevler bu sosyal tesislerimizde çok değer kazanacak. Parkı, halı saha, spor tesisleri, sosyal yaşam alanları ile mahallemizde hem yaşam kalitesi artacak, hem de belediyemizin yöresel ürünleri mahallemizin kadınları tarafından üretilerek gelir elde edilecek. Beşevler Mahallemizin kadınları çocukları ile büyük park alanımızda gezecek, eğlenecek ve spor yapabilecek. Osmaneli ilçesinin en büyük özelliği birlik ve beraberliğidir" dedi. - BİLECİK

Münür Şahin, Beşevler, Osmaneli, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:39 Kaynak: İHA
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