Osmaneli'ne dev yatırım geliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Osmaneli'ne dev yatırım geliyor - Son Dakika Ekonomi

Osmaneli'ne dev yatırım geliyor

7 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinin yetiştirdiği işadamı Levent Bulgurcu, ilçede yapacağı yatırım için Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.

Osmaneli'ne dev yatırım geliyor, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinin yetiştirdiği işadamı Levent Bulgurcu, ilçede yapacağı yatırım için Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.


Burgucu, Çin destekli robot kolları, robot teknolojisinde kullanılacak yüksek teknoloji içeren ürünler üretecek tesisi Osmaneli'nde sanayi bölgesinde almış olduğu arsa üzerine kuruyor. Levent Bulgurcu'nun yatırım yapacağı sanayi parsellerinde gerekli değişiklikler yapılarak, ilçede yatırım için her şey uygun hale getirildi. Bulgurcu, şirketi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük yakıt istasyonu ekipmanı üreticilerinden biri olmak bize yetmiyor. Dünyanın lider yakıt istasyonu çözüm markası olmak, geleceğin istasyonunu hayalden gerçeğe dönüştürmek, alternatif otomotiv yakıtlarında öncü geliştirmeler yapmak istiyoruz. Sektörümüzün yerel liderliğinden sektör geleceğinin global liderliğine doğru emin adımlarla yürüyoruz. Yenilikçiliği, sürdürülebilir başarının olmazsa olmazı olarak gördük ve en güçlü farklılaşma alanımızı bunun üzerine inşa ettik. Tasarım yeteneğimizi, mühendislik birikimimizi, üretim gücümüzü, sürdürülebilirlik önceliklerimizi ve geniş çözüm yelpazemizi de bunun yanındaki temel değerlerimiz olarak belirledik. Osmaneli'nde yapacağımız yatırımla teknolojik olarak farklı bir alana gireceğiz. Teknolojiyi çok önemsiyoruz ve yapacağımız yeni yatırımla bir yerde teknolojiye yatırımı da başlatmış oluyoruz. Osmaneli Belediyesinin yatırım kararımızdan bu yana gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür ediyoruz" dedi.


Başkan Münür Şahin ise, "Değerli kardeşimiz Levent Bulgurcu'ya ilçemize yapacağı yatırımlar için teşekkür ediyor, Allah işlerinde yardımcı olsun, bol kazançlar versin diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Münür Şahin, Osmaneli, Bilecik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DİSKİ'den 'Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' iddialarına yanıt geldi
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: En önemli çalışmamız turizm Türkiye'nin altın üretimi 2019'da yüzde 40 arttı Son dakika: Ukrayna Havayolları bundan sonra İran havasında uçmayacak

Son Dakika Haberleri
22:56 Trump'tan bomba itiraf: Suriye'de sadece petrolü alan askerlerimiz var - Son Dakika Ekonomi
22:35 Bakan Pekcan: "İhracatın ithalatı karşılama oranında son 62 yılın zirvesindeyiz" - Son Dakika Ekonomi
22:22 Bakan Varank: "Bu dönemde yatırım yapan ekonomiden hak ettiği payı alır" - Son Dakika Ekonomi
22:06 DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni - Son Dakika Ekonomi
21:14 DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni - Son Dakika Ekonomi
19:32 DİSKİ'den 'Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' iddialarına yanıt geldi - Son Dakika Ekonomi
19:22 Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: En önemli çalışmamız turizm - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 23:04:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaneli'ne dev yatırım geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]