Osmaneli'ne Uyuşturucu Getiren 2 Kişi Jandarma Ekiplerince Yakaladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesine uyuşturucu getiren 2 kişi, jandarma ekiplerinin ortak operasyon sonucu yakaladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine uyuşturucu getiren 2 kişi, jandarma ekiplerinin ortak operasyon sonucu yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığını ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmalarda, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden Osmaneli ilçesine uyuşturucu madde alıp gelen U.O. ve M.T. isimli şüpheliler tespit edildi. Osmaneli ve Pamukova ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerinin yapmış oluğu ortak operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Osmaneli jandarması tarafından ifadesi alınan şüpheliler, Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BİLECİK

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