Osmaneli'ne yapılacak olan yeni yatırım alanları gezildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaneli'ne yapılacak olan yeni yatırım alanları gezildi - Son Dakika

Osmaneli'ne yapılacak olan yeni yatırım alanları gezildi

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesine Çerkeşli Göleti ve Beşevler köyünü yapılması planlanan yöresel ürünlerin pazarlanacağı köy pazarı, karavan turizm park alanlarında incelemeler yapıldı.

Osmaneli'ne yapılacak olan yeni yatırım alanları gezildi, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesine Çerkeşli Göleti ve Beşevler köyünü yapılması planlanan yöresel ürünlerin pazarlanacağı köy pazarı, karavan turizm park alanlarında incelemeler yapıldı.


Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Halis Nalbantoğlu, Tarım İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yatırımlar ve yeni projeler için ilçede incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi'nden başlayan ziyaretlerde tesislerden yapılması planlanan yöresel ürünlerin pazarlanacağı köy pazarı, yeni mutfak, karavan turizm park alanı ve yeni düzenlemelere sağlanabilecek destekler görüşüldü.


Çerkeşli Göleti kıyısında yapımı planlanan köy kadınlarının ürünlerini satabilecekleri köy pazarı oluşturulması konusu muhtarın da katılması ile yerinde inceleme yapıldı. Sonrasında ilçeye bağlı Beşevler köyünde hal alanı düzenlenmesi ve köy ürünlerinin satıldığı köy pazarın kurulacağı alan incelendi ve bu alana yazın sıcak asfalt ve dükkanlar yapılması görüşüldü.


Hisarcık Köyünde yapımı planlanan gölet alanı ziyaret edildi. Göletin su tutma seviyesini daha da büyütülmesi konusu değerlendirildi. - BİLECİK

Osmaneli, Beşevler, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:22 Kaynak: İHA
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