Osmaneli'nin asırlık konaklarında geleceğin aşçılarına uygulamalı eğitim veriliyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Osmaneli Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, belediye tarafından tahsis edilen asırlık konaklarda eğitim alarak mesleğe hazırlanıyor.

Osmaneli Belediyesince restore edilen tarihi "Nezaket Ay" ve "Kelemcioğlu" konakları, BŞEÜ Rektörlüğüne tahsis edilmesinin ardından üniversite tarafından düzenlenerek mutfak eğitimine hazır hale getirildi.

Teorik ve uygulamalı derslerle mesleğin inceliklerini öğrenen öğrenciler, Türk ve Osmanlı mutfağının yanı sıra dünya mutfağının farklı lezzetleriyle sektörün ihtiyacına cevap verecek şekilde mezun oluyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, BŞEÜ ile iş birliği yaparak işin içine gastronomiyi de katıp turizmi ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Restore edilen tarihi konaklara kimlik kazandırma amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şahin, "Restorasyonları tamamlandıktan sonra içine alınacak malzeme konusunda da kendilerine destek olduk. Şu an bu konaklarda çok güzel bir aşçılık bölümü oluştu." dedi.

Şahin, konaklardan bazılarının öğrencilerin hazırladığı yöresel yemeklerin sunulduğu mekanlara dönüştürülmesine yönelik çalışma yapmayı da planladıklarını kaydetti.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Fevzi Savaş ise okulun 1994 yılında açıldığını, sosyal, teknik ve sağlık olmak üzere 3 alanda 11 programın bulunduğunu söyledi.

Sosyal program kapsamında kazandırılan aşçılık atölyesinde öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı ders gördüğünü aktaran Savaş, bölümdeki 75'i kız 98 öğrencinin çoğunluğunu İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi Marmara Bölgesi'nden gelenlerin oluşturduğunu anlattı.

Öğrencilerin 3 dönem teorik ve uygulamalı eğitim aldığını, son dönemlerinde ise işletmelerde staj yaptığını bildiren Savaş, şöyle konuştu:

"Bunlar 100-150 yıllık konaklar. İnsanların büyükşehirlerden gezip görmek için geldiği tarihi binalarda öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz staj için gittikleri işletmelerde devam ediyor. Yüzde 100 iş imkanı olan bir program. İşletmeler bizi her sene arıyorlar; 'hocam yeniden öğrencilerinizi bize yollayın' diye. Piyasada iş sıkıntısı olmayan nadir programlardan biri. Adeta altın bilezik. İş garantili bir okul."

Haftanın 4 günü mutfakta eğitim alıyorlar

Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Ebubekir Yılmaz da programın 2019 yılından bu yana faaliyette olduğunu dile getirdi.

Öğrencileri sektörün ihtiyaçlarına yönelik yetiştirmeye çalıştıklarına değinen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek geleneksel pişirme yöntemleri gerekse modern tekniklerin her birini göstermeye çalışıyoruz. Bunun haricinde dünya mutfağını, ağırlıklı olarak da öğrencilerimize Türk mutfağını öğretmeye çalışıyoruz. Türk mutfağının daha da ileriye taşınması adına biz de eğitim anlamında elimizden ne geliyorsa gösteriyoruz. Haftanın 5 gününden 4'ünü pratik derslerimize ayırıyoruz. Onun haricinde yine sektörde ihtiyaç duyacakları beslenmeden hijyene ya da gıda muhafazadan turizm sektörünün gereklerine kadar pek çok teorik dersimiz var. Sektörde ve mesleki anlamda öğrencinin ihtiyaç duyacağı tüm dersleri burada veriyoruz."

İkinci sınıf öğrencisi Ayşegül Çiçek de tarihi konakta eğitim aldıkları için kendilerini şanslı hissettiklerini belirtti.

Okulun başlangıcından itibaren aldığı derslerle gelişme kaydettiğini anlatan Çiçek, "Burada dünya mutfaklarının farklı örneklerini görüyoruz. Asya, Avrupa mutfağının derslerini alıyoruz. Hedef olarak da ana yemekler üzerine gitmek istiyorum. Ana yemekte Osmanlı mutfağını diğer dünya mutfaklarıyla beraber pazarlamak istiyorum. Kendime güveniyorum." diye konuştu.

Aynı sınıftan Alperen Bostancı ise mezun olduktan sonra iyi işletmelerde iş imkanına sahip olabileceklerini ifade etti.