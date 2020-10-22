Osmaneli'nin gelişen değeri 'Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi' - Son Dakika

Osmaneli'nin gelişen değeri 'Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi'

22.10.2020 11:49
Osmaneli'nin gelişen değeri 'Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi', System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi, çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçileriyle ilçenin yükselen değeri haline geldi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi, çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçileriyle ilçenin yükselen değeri haline geldi.

Tesisler, içinde yer alan mesire alanları, şifalı suları, restoran, parkları, otelleriyle büyük ilgi görüyor. Tesisin her geçen gün ziyaretçi sayısının arttığını anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "İlçenin yüz akı tesislerimizi elde ettiğimiz kar ve hibeler, desteklerle büyütüyoruz. Özellikle hafta sonları otellerimizde yoğun talepten yer sorunu yaşıyoruz. Tesislerimizin Sakarya Nehri kıyısındaki restoran bölümünüzde büyütüyor ve 200 metrekarelik yeni kapalı alan ilave ediyoruz. Bir kalkınma ajansı projelerimiz ve destekleri, İstanbul Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemiz, İŞKUR TYP programlarımız bugünkü taraflı tarafsız herkesin takdir ettiği Prof. Dr. İçmeler Tesislerimizi inşa edip, halkımızın hizmetine sunmuştuk. Tesislerimiz 100 yatak kapasitesi konaklama ihtiyacımızı karşılıyor. Tesislerimizde hafta içi doluluk oranı yüzde 80 civarında, hafta sonları ise tesislerimiz ful dolu ve taleplerin bir kısmını karşılayamıyoruz. Restoran bölümümüz uygun fiyatlarla halkımıza hizmet veriyor. Özellikle hafta sonlarında halkımızın ve dışarıdan gelen misafirlerimizin kahvaltıda tercih ettikleri ayrıcalıklı mekan olduk. Tesislerimiz pandemi sürecinde üç ay dan fazla süre hizmet verememesine rağmen yoğun ilgi nedeniyle tüm maliyetlerini karşıladığı gibi elde ettiğimiz karlarla yeni yatırımlara da fon yaratıyor. Tesisleri özellikle belediye olarak işletiyoruz. Zira bu tesislerin geçmişte kötü şöhretini eskiler bilir. Sıfırdan yeniden inşa ettiğimiz ve büyük emek verdiğimiz tesisleri asla birilerine peşkeş çekemeyiz. Tesislerin değerini her gün arttırırken, tesislere elde ettiğimiz karlarla yeni yatırımları eklerken asla kiraya vermeyeceğimizi herkesin artık içine sindirmesi gerekir. Biz tesislerimizi özel sektör mantığıyla yöneten kaliteli ekibiz" dedi.

"İçmeler Tesislerimizde kadınlar ve erkekler için Osmanlı hamamı olacak"

Başkan Şahin, açıklamasının devamında, "Osmaneli Belediyesi olarak tesislerden elde ettiğimiz karlarla ve sağlayacağımız hibeler, desteklerle 2021 yılı içinde yeni yatırımlar yapacağız. İçmeler tesislerimizde kadınlar ve erkekler için Osmanlı Hamamı olacak. Yine tesislerimizde yüzme havuzu yer alacak. Tesislerimizdeki yatak kapasitesini 100 yataktan, 150 yatak kapasitesine çıkarıyoruz. Yeni yatırımlar ile tesislerimiz sağlık turizminde, eğitim turizminde aranılan yer oluyor. Tesislerimizi Ankara'daki Kızılcahamam örneğine de olduğu gibi toplantı merkezi haline getiriyoruz. Zaman zaman demokrasi gereği sırf siyaset olsun, muhalefet olsun diye algı oluşturmaya çalışan, yanlış bilgilerle, yanlış demeçler veren kardeşlerimiz oluyor. Ne diyelim eğer amacınız halka ve hakka hizmetse bunlar olacak. Bilgi kirliliği yaratılacak. Sonuçta herkesin bir hesabı var ve olacakta. Ama biz yaptığımız işlerden eminiz ve Osmaneli Belediyesini çok iyi yönetiyoruz. Halkımızda bunun farkında ve gece gündüz onlar için hizmet ettiğimizi biliyor. Osmaneli Belediyesi Türkiye'de örnek alınan belediyedir. Allah bize yeter" dedi. - BİLECİK

Osmaneli'nin gelişen değeri 'Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi'
Osmaneli'nin gelişen değeri 'Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi'
Osmaneli'nin gelişen değeri 'Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi'
Osmaneli'nin gelişen değeri 'Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi'

Yunus Söylet, Osmaneli, Bilecik, İçmeler, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaneli'nin gelişen değeri 'Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi' - Son Dakika

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