Osmaneli'nin tarihi konaklarını berber dükkanında yaptığı maketlerle tanıtıyor - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan 23 yıllık berber Yusuf Kan, merakla başladığı ahşap oymacılığı sanatını sürdürüyor.

Yumlu Paşa Sokağı'ndaki berber dükkanında çalışan 45 yaşındaki Yusuf Kan, müşterisi olmadığı zamanlarda ahşap oymacılığı için atölyeye dönüştürdüğü iş yerinin 5 metrekarelik bölümünde ilçedeki tarihi konakların maketlerini yapıyor.

Tarihi milattan önce 5000'li yıllara dayanan ilçede 23 yıldır berberlik yapan Kan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescil edilen konakları inceleyerek bu yapıların geleceğe taşınması ve evlerde sergilenmesi için maketlerini ustalıkla ortaya çıkarıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'in de desteğiyle sanatını geliştiren Kan, maketleri ile adeta ilçenin turizm elçisi oldu. Berber Yusuf Kan'ın tarihi konakların maketini yaptığını öğrenen yerli ve yabancı turistler de iş yerine gelerek bu ürünleri inceliyor.

Ahşap oymacılığına ilgisi merakla başladı

Yusuf Kan, AA muhabirine, çok sevdiği berberliğin yanında "İlçemin tanıtımı için ne yapabilirim?" diye düşünürken ahşap sanatına yöneldiğini söyledi.

Dükkanında boş vaktinin fazla olduğunu belirten Kan, bunu en iyi şekilde değerlendirmek istediğini anlattı.

Ahşap oymacılığına duyduğu merakla maket yapımına başladığını dile getiren Kan, "Daha fazla uğraştım, gün geçtikçe de kendimi geliştirdim. Belediye Başkanı'mızın da desteğiyle hem ahşap sanatımı geliştiriyorum hem de ilçe turizmine katkı sağlamaya çalışıyorum." dedi.

Berberliği bırakmayı düşünmediğini ifade eden Kan, şöyle konuştu:

"10 yıldır Osmaneli'deki tarihi konakları inceliyorum. Şu an ilçemizdeki konaklarda restorasyon çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar tamamlanınca konaklar daha güzel görünüyor. Ecdadımız bize çok güzel konaklar bırakmış, ben de bunların unutulmaması için çaba gösteriyorum. Birebir olmasa da çok benzerlerini çıkarıp geleceğe aktarılmasını sağlıyorum. İnşallah ecdadımızın bu eserleri unutulmaz."