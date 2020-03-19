Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika

Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı
6 saat önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
İlçede gece başlayan hafif sağanak, sabah yerini kar yağışına bıraktı.
Ağlan, Oğulpaşa, Boyunkaya ve Adliye köylerinde etkili olan yağış, bu bölgeleri beyaza bürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:28 Kaynak: AA
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