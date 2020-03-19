Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

İlçede gece başlayan hafif sağanak, sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Ağlan, Oğulpaşa, Boyunkaya ve Adliye köylerinde etkili olan yağış, bu bölgeleri beyaza bürüdü.