Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

11.03.2022 15:09
Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini artırdı.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde 25 santimetreye ulaştı.

İlçenin yüksek rakımlı köylerinden Ağlan, Boyunkaya, Oğulpaşa ve Adliye köyleri beyaza büründü.

Sabah saatlerinde kapalı olan bazı köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.

Şu an itibariyle yüksek kesimlerde bulunan köy yollarının ulaşıma açıldığı öğrenildi.

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Osmaneli, Bilecik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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