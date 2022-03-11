Osmaneli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı etkisini artırdı.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde 25 santimetreye ulaştı.
İlçenin yüksek rakımlı köylerinden Ağlan, Boyunkaya, Oğulpaşa ve Adliye köyleri beyaza büründü.
Sabah saatlerinde kapalı olan bazı köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.
Şu an itibariyle yüksek kesimlerde bulunan köy yollarının ulaşıma açıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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