Osmaneli OSB'ye metal işleme ve döküm tesisi kurulacak - Son Dakika

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) kurulacak otomotiv yan sanayi sektörüne yönelik metal işleme ve döküm tesisinin arsa tahsisi sözleşmesi imzalandı.

Valilikte gerçekleşen imza töreninde, Osmaneli OSB mütevelli heyeti ile yatırımcı fabrika sahipleri 31 dönüm arazi üzerine kurulacak tesisin arsa tahsisi sözleşmesini imzaladı.

Vali Bilal Şentürk, imza törenin ardından yaptığı açıklamada, kentin İstanbul, Sakarya, Bursa ve Eskişehir'e yakınlığı ve altyapısı tamamlanmış OSB'leriyle yatırımcıların ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

Sanayicilerin ve yatırımcılara her zaman destek olduklarını kaydeden Şentürk, şöyle konuştu:

" Bilecik, büyük şehirler arasında stratejik konumuyla yatırımcılar için bir cazibe merkezi. Bir taraftan Kovid-19 ile mücadele ederken diğer taraftan ilimizin kalkınması, katma değeri yüksek yatırımların gerçekleşmesi noktasında çabalarımız devam ediyor. İlimiz, üreten ve istihdam sağlayan, ihracat yapan, ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunan önemli bir sanayi kenti konumundadır. Bilecik'i her alanda geleceğe taşıyacak çalışmaları yaparak, daha iyiye ve mükemmele ulaşmanın gayreti içinde olacağız. Sanayicinin ve yatırımcının her zaman yanındayız."