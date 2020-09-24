Osmaneli sanayi parseline bir yatırım daha - Son Dakika

Osmaneli sanayi parseline bir yatırım daha

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan sanayi parseline bir yatırım daha gelirken, ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlanması amaçlanıyor.

Osmaneli sanayi parseline bir yatırım daha, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan sanayi parseline bir yatırım daha gelirken, ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlanması amaçlanıyor.

Osmaneli, Yenişehir, Bursa, Gemlik, Bandırma Yüksek Hızlı Tren hattı yatırımının başlamasıyla birlikte Osmaneli'ne sanayi kesiminin ilgisi arttı. Bu bağlamda ilçedeki sanayi parsellerine her geçen gün talep artıyor. Osmaneli Belediyesince Osmaneli Organize Sanayi Alanı içine genişleme sahası olarak dahil edilecek olan sanayi parseli lojistik ve yerleşim yeri açısından sanayiciler için değerli olarak görülüyor.

"Osmaneli'nde yatırım yapan kazanır"

Yapılan yatırım hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkan Münür Şahin, "Bugün cam ve cam işlemeciliği konusunda özellikle kadın işçiler istihdam edilecek. Turizm açısından da çok değerli olan cam işleme sanatı Osmaneli kadınlarının ellerinde anlam bulacak. Değerli yatırımcı kardeşimiz Mehmet Can Uz'a teşekkür ediyoruz. İlçemizden yer almak isteyen büyük sanayi kuruluşlarının yanında küçük ve orta ölçekli yatırımcılar ilçemize yoğun ilgi gösteriyor. Osmaneli Belediyesi sanayi parselleri 2 bin 500 metrekare alanı Osmaneli Organize Sanayi Bölgemize devrederken yer alan, yer alacak olan ve yatırımlarını bu alanda tamamlamış olan şirketlerimiz de OSB teşviklerinden yararlanacaklar. Osmaneli'nde yatırım yapan kazanır. Hızlı karar veremeyen ben neyi kaçırdım diye pişman olur. Osmaneli'nde en büyük getirisi olan gayrimenkul yatırımıdır bunu unutmayalım" dedi. - BİLECİK

Osmaneli, Organize, Bilecik, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Osmaneli sanayi parseline bir yatırım daha - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs salgınında temasla ilgili yanlış bilgi verenler 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak Kanalizasyondan çıkarılan dev sıçan görenleri dehşete düşürdü Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? "Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin Korkusuz çiftçi, kendisine saldıran zehirli engerek yılanını elleriyle yakaladı Polisi "kraliçe arı var, aramayın" diyerek engellemeye çalıştı! Kovandan uyuşturucu çıktı Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı
Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık         
15:03
Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başladı Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başladı         
14:54
Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi Baltalı katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi         
14:03
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık Ceren Özdemir'in katilinin pişkinliği pes dedirtti: Mahkemeye gelmekten bıktım, bitirelim artık         
13:20
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
Kadın cinayetine kurban giden Hümeyra'nın anısı Hollanda'daki ceza şartlarını değiştirdi: Kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırı 25 yıl oldu Kadın cinayetine kurban giden Hümeyra'nın anısı Hollanda'daki ceza şartlarını değiştirdi: Kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırı 25 yıl oldu         
12:42
Polisi Polisi "kraliçe arı var, aramayın" diyerek engellemeye çalıştı! Kovandan uyuşturucu çıktı         
12:35
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı         
12:01
Son defilesini yapan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarına hakim olamadı Son defilesini yapan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:59
Bursa'da çimlere basma kavgası çıktı, öfkeli adam hem çocuklara hem de bir babaya saldırdı Bursa'da çimlere basma kavgası çıktı, öfkeli adam hem çocuklara hem de bir babaya saldırdı         
11:17
Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından düşen kadın ağır yaralandı Beyoğlu'nda 3 katlı binanın çatısından düşen kadın ağır yaralandı         
10:55
Eylül ayı doğum yardımları 83 bin annenin hesabına yarın yatırılacak Eylül ayı doğum yardımları 83 bin annenin hesabına yarın yatırılacak         
10:44
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 15:14:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaneli sanayi parseline bir yatırım daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei