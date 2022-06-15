Uygulamanın öğrencilerin dili anlama, akıcı konuşma ve yazma becerilerini geliştireceğini kaydeden Döş, "Kendilerini daha iyi ifade edebileceklerdir. Dil ve düşünce arasındaki pozitif korelasyon göz önünde bulundurulduğunda çocukların zihin gelişimi ve düşünce dünyasının zenginliğine katkısı bulunacaktır." dedi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Osmaneli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu'nda inovasyon sınıfı açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.