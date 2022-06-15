Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu'nda inovasyon sınıfı açıldı - Son Dakika
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Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu'nda inovasyon sınıfı açıldı

15.06.2022 15:03
Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu'nda inovasyon sınıfı açıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) programı kapsamında Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu'nda inovasyon sınıfının açılışı yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) programı kapsamında Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu'nda inovasyon sınıfının açılışı yapıldı.

Proje sınıfının açılış programında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okulda oluşturacak dil laboratuvarı sayesinde öğrencilerin dil öğrenimini gerçekleştirirken çeşitli interaktif programları da etkin kullanacaklarını söyledi.

Uygulamanın öğrencilerin dili anlama, akıcı konuşma ve yazma becerilerini geliştireceğini kaydeden Döş, "Kendilerini daha iyi ifade edebileceklerdir. Dil ve düşünce arasındaki pozitif korelasyon göz önünde bulundurulduğunda çocukların zihin gelişimi ve düşünce dünyasının zenginliğine katkısı bulunacaktır." dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından sınıfın açılışı yapıldı. Program, günün anısına protokol üyelerine plaket takdimi ile sona erdi.

Açılışa Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Osmaneli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaneli Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulu'nda inovasyon sınıfı açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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